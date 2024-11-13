«Запрещал ей общаться с близкими, угрожал». В Минске сосед вступил в половую связь с несовершеннолетней, воспользовавшись ее состоянием

Подросток попросила завершить вечеринку и уехать. Сосед не стал препятствовать, она пошла к нему домой. В Следственном комитете обратили внимание на то, что, понимая, что несовершеннолетней плохо, мужчина предложил принять ей две таблетки. Но состояние девочки только ухудшалось. После фигурант воспользовался ее беспомощностью и не реагируя на состояние подростка, стал ее раздевать и вступил с ней с половую связь. Девочка пыталась оказать сопротивление, но, в силу состояния, не смогла этого сделать.