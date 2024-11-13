«Запрещал ей общаться с близкими, угрожал». В Минске сосед вступил в половую связь с несовершеннолетней, воспользовавшись ее состоянием

В Минске сосед изнасиловал 15-летнюю девочку, воспользовавшись ее состоянием. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Согласно данным следствия, в мае 2024 года 31-летний мужчина, проводя время в одиночестве, решил позвонить своей 15-летней знакомой и пригласить ее в гости. Подобный звонок удивления у девочки не вызвал, так как с фигурантом они были знакомы давно — проживали в соседних подъездах.
Мужчине было известно, что мать несовершеннолетней не протяжении нескольких лет была лишена родительских прав, отец мало интересовался судьбой дочки. Ситуация в семье отобразилась на девочке. Она начала употреблять алкоголь и запрещенные вещества, прогуливала школу, общалась со взрослыми.
Говорится, что периодически несовершеннолетняя ночевала у соседа, когда не хотела идти домой. Спустя некоторое время мужчина предложил девочке пойти к его другу. В момент знакомства она заметила, что состояние друга такое же, как и у соседа. Выяснилось, что оба мужчины принимали запрещенное вещество. Они предложили девочке попробовать. Также ей предлагались и курительные смеси из самодельного приспособления. Она согласилась, но после почувствовала себя плохо.
Подросток попросила завершить вечеринку и уехать. Сосед не стал препятствовать, она пошла к нему домой. В Следственном комитете обратили внимание на то, что, понимая, что несовершеннолетней плохо, мужчина предложил принять ей две таблетки. Но состояние девочки только ухудшалось. После фигурант воспользовался ее беспомощностью и не реагируя на состояние подростка, стал ее раздевать и вступил с ней с половую связь. Девочка пыталась оказать сопротивление, но, в силу состояния, не смогла этого сделать.
«После насилия мужчина буквально преследовал школьницу: запрещал ей общаться с близкими, проявлял странную ревность по отношению к другим парням и всячески угрожал в случае неповиновения», — сказано в сообщении.
Про случившееся несовершеннолетняя рассказала своей сестре, которая обратилась в милицию. Говорится, что мужчина не стал сотрудничать со следствием, вину в совершении преступления не признал. В его организме нашли опасные вещества.
Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская заметила, что 31-летнему минчанину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 166 Уголовного кодекса — половое сношение, совершенное вопреки воле потерпевшей, с применением насилия, использованием беспомощного состояния, в отношении заведомо несовершеннолетней. Он заключен под стражу.
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