Списывал все деньги и оформлял кредиты: Таксиста, обкрадывавшего спящих пассажиров, задержали в Петербурге

В полицию Петербурга с августа по ноябрь поступило несколько похожих друг на друга заявлений от горожан. Все потерпевшие рассказывали, что, будучи пьяными, ловили попутку, затем засыпали в машине, а когда просыпались, то не находили у себя телефона. Да еще к тому же они обнаруживали, что через приложения онлайн-банков у них списали все деньги. Так, один из пассажиров не досчитался 800 тысяч рублей, а на еще двоих были оформлены кредиты на сумму от 60 до 400 тысяч рублей. Правоохранители провели проверку и выяснили, что к кражам причастен 42-летний частный таксист. Его задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.