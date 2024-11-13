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Бастрыкин проконтролирует дело об избиении жильца общежития в Волгограде

Глава Следственного комитета России поручил подготовить доклад в связи с сообщением о бездействии правоохранительных органов по делу о групповом избиении жителя областной столицы.

По информации регионального СУ СКР, сотрудники полиции долгое время не реагировали на действия группы лиц, представляющих цыганский этнос, которые запугивали жильцов одного из общежитий Волгограда. Жители неоднократно становились жертвами физического насилия.

Согласно свидетельствам очевидцев, 7 ноября группа лиц напала на жильца общежития, но полиция не предприняла никаких действий. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов не выявили состава преступления.

В связи с этим материалы полицейской проверки передали специалистам Следственного комитета.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Василию Семенову подготовить доклад по указанным доводам и представить результаты рассмотрения вопроса после передачи материалов проверки следователям.

СК