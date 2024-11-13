В Новосибирске женщина зарезала бывшую свекровь и ранила сына

«В ходе внезапно возникшей ссоры женщина нанесла 85-летней потерпевшей не менее одного удара ножом в шею, от которого последняя скончалась на месте. Затем подозреваемая нанесла не менее одного удара ножом в область ключицы своему сыну. Однако довести свой преступный умысел на убийство ребенка она не смогла из-за активного сопротивления», — рассказала представитель СУ СК.