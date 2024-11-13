В Новосибирске женщина зарезала бывшую свекровь и ранила сына

НОВОСИБИРСК, 13 ноя — РИА Новости. Женщина в Новосибирске подозревается в убийстве бывшей свекрови и покушении на убийство своего 11-летнего сына, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Калининского района города Новосибирска, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство), частью 3 статьи 30, пунктами “а”, “в” части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сказала собеседница агентства.
По словам Кулешовой, в понедельник днем женщина пришла в квартиру к своей бывшей свекрови, с которой проживал ее 11-летний сын.
«В ходе внезапно возникшей ссоры женщина нанесла 85-летней потерпевшей не менее одного удара ножом в шею, от которого последняя скончалась на месте. Затем подозреваемая нанесла не менее одного удара ножом в область ключицы своему сыну. Однако довести свой преступный умысел на убийство ребенка она не смогла из-за активного сопротивления», — рассказала представитель СУ СК.
Она уточнила, что мальчику удалось вырваться из рук матери и добежать до соседнего дома, где живет его отец. Мужчина вызвал на место бригаду скорой помощи и полицию.
«В настоящий момент фигурантка задержана… Ей предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СУ СК.