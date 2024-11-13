Под Новосибирском дезертировали десять солдат

Источник портала отметил, что основная масса беглецов -— жители Краснодарского края. Также выяснилось, что среди сбежавших были те, кто ранее уже самовольно оставлял свои воинские подразделения. Их собрали, чтобы затем отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО).