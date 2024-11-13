Потерявшая семью из-за взрыва газа дагестанка умерла

— Врачи боролись за ее жизнь больше 50 дней, — рассказали в больнице.
В поселке Ачису Карабудахкентского района Дагестана 22 сентября произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого загорелся частный жилой дом. В момент происшествия погиб семилетний мальчик, а его родители и семимесячная сестра получили серьезные ожоги и были доставлены в ожоговый центр РКБ. Позже стало известно о смерти мужчины и девочки.
В Пятигорске произошел взрыв в многоквартирном доме. В результате случившегося погибла одна женщина, еще одна жительница дома пострадала — ее состояние среднее. Предварительной причиной происшествия является взрыв газа.
Взрыв газа, в результате которого пострадали как минимум трое детей, произошел в доме на Карельском бульваре в Северном административном округе Москвы. Взрыв произошел на пятом этаже многоквартирного дома, в квартире выбило стекла, возник крупный пожар.