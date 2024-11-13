Потерявшая семью из-за взрыва газа дагестанка умерла

В поселке Ачису Карабудахкентского района Дагестана 22 сентября произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого загорелся частный жилой дом. В момент происшествия погиб семилетний мальчик, а его родители и семимесячная сестра получили серьезные ожоги и были доставлены в ожоговый центр РКБ. Позже стало известно о смерти мужчины и девочки.