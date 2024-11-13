Минчанин устроил незаконную ферму в квартире покойной бабушки. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что сотрудниками наркоконтроля Фрунзенского РУВД при силовой поддержке отряда специального назначения «Рысь» был задержан 38-летний житель Минска по причине организации помещения для выращивания наркосодержащих растений в квартире умершей бабушки.
В милиции уточнили, что в момент осмотра квартиры специалисты нашли шкаф, который был оборудован для выращивания опасного растения в домашних условиях. Говорится, что были изъяты горшки с грунтом, растениями. Также изъяли ультрафиолетовые лампы, воздуховоды, вентиляторы, приспособления для курения, приборы измерения температуры и влажности.
Сотрудники милиции изъяли 550 наркотика. По словам задержанного, наркотик он изготавливал для собственного употребления, а то, что у него оставалось, продавал друзьям. В отношении минчанина заведено уголовное дело.
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