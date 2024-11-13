Минчанин устроил незаконную ферму в квартире покойной бабушки

В милиции уточнили, что в момент осмотра квартиры специалисты нашли шкаф, который был оборудован для выращивания опасного растения в домашних условиях. Говорится, что были изъяты горшки с грунтом, растениями. Также изъяли ультрафиолетовые лампы, воздуховоды, вентиляторы, приспособления для курения, приборы измерения температуры и влажности.