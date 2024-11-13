Житель Минусинска похищал деньги умерших людей по поддельным договорам займа

Стало известно, что в 2017 году минусинец нашел в интернете таблицы с персональными данными умерших жителей Хакасии и Красноярского края. Мужчина придумал схему мошенничества и обратился к знакомому, который работал в банке. Тот согласился проверить, есть ли у погибших средства сбережения.
В итоге житель Минусинска похитил у 10 человек 4 млн рублей. Для этого он подделывал договоры займов от имени умерших и обращался в суд для взыскания задолженностей, которых не было.
«Мне не были известны точные суммы, находящихся на счетах умерших граждан, но я хотел получить как можно больше денег», — признался в суде аферист.
Сотрудника банка уволили, а мошенника приговорили к 7 годам колонии общего режима.