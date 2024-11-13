Пенсионерке из Башкирии вернули похищенные мошенником 1,4 млн рублей

В деле разбирался Игарский городской суд Красноярского края. В инстанцию с иском о взыскании с жителя города Игарка неосновательного обогащения обратился прокурор Аургазинского района. Основанием стали материалы уголовного дела, возбужденного по статье «мошенничество с использованием электронных средств платежа, в особо крупном размере». Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.
Как сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства, в октябре 2022 года у 67-летней женщины под предлогом получения дополнительного заработка на инвестициях были похищены сбережения — более 1,4 млн рублей переведены на счет ответчика.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры РБ.