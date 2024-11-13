Три человека погибли при пожарах за минувшие сутки

Один из смертельных пожаров произошел утром 12 ноября в жилом доме в деревне Смоличи Несвижского района Минской области. Сообщение о ЧС поступило около 8.34. В огне погиб хозяин домовладения 1960 г.р.



Часом позже трагическая весть пришла из поселка Красный Маяк Гомельского района. На пожаре в квартире на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного жилого дома по ул. Промысловой обнаружен погибший хозяин 1962 г.р.



Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Михалевщина Дзержинского района Минской области поступило также сегодня, 13 ноября, в 01.34. На пожаре обнаружен погибший мужчина 1980 г.р. — сын хозяйки дома.



Во всех случаях устанавливаются причины пожаров.