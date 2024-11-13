Зарезал полицейского в Костанайской области: убийцу отправили в «Черный беркут»

В пресс-службе региональной прокуратуры раскрыли подробности и новые обстоятельства жестокого преступления.
Согласно сообщению ведомства, жителя Узункольского района обвиняли в грабеже и убийстве односельчанина — полицейского, когда последний находился в отпуске.
Однако уже в суде при исследовании вещественных доказательств государственный обвинитель обнаружил неопровержимые документы, свидетельствовавшие о заранее спланированном убийстве с особой жестокостью из мести за профессиональную деятельность жертвы.
«В суде по ходатайству гособвинителя исследованы копии материалов ранее расследованного уголовного дела, по которому подсудимый в 2021 году был осужден за кражу и посягательство на жизнь сотрудника полиции. Эти материалы после осуждения подсудимый хранил при себе», — говорится в публикации прокуратуры.
Установлено, что на каждом документе подсудимый делал заметки.
«Напротив фамилии следователя и эксперта обнаружена надпись “зарежу”. Фамилия жертвы — криминалиста Узункольского районного отдела полиции обведена в круг и помечена надписью “зарежу гусь” (орфография и пунктуация сохранены)».
Подсудимый пояснил, что эти надписи сделал, потому что был зол на сотрудников полиции.
Установленные обстоятельства повлекли необходимость предъявления подсудимому нового обвинения — убийство сотрудника полиции, совершенное с особой жестокостью.
«Учитывая особый мотив преступления, жестокость, хладнокровность, отсутствие у подсудимого должных выводов после отбывания предыдущего уголовного наказания и условно-досрочного освобождения, а также наличие у него устойчивого желания причинить вред другим лицам, отсутствие признаков формирования правопослушного поведения, государственный обвинитель счел его опасным для общества и необходимым в изоляции его пожизненно», — заключили прокуроры.
Как следует из сообщения Telegram-канала издания «Наша газета», суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности «Черный беркут».
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.