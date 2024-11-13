Зарезал полицейского в Костанайской области: убийцу отправили в «Черный беркут»

«В суде по ходатайству гособвинителя исследованы копии материалов ранее расследованного уголовного дела, по которому подсудимый в 2021 году был осужден за кражу и посягательство на жизнь сотрудника полиции. Эти материалы после осуждения подсудимый хранил при себе», — говорится в публикации прокуратуры.