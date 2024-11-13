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Зарезал полицейского в Костанайской области: убийцу отправили в «Черный беркут»

В мае 2024 года полицейского из Костанайской области убили во дворе собственного дома. Сегодня, 13 ноября, подсудимому дали пожизненный срок с отбыванием в колонии чрезвычайной безопасности «Черный беркут», сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе региональной прокуратуры раскрыли подробности и новые обстоятельства жестокого преступления.

Согласно сообщению ведомства, жителя Узункольского района обвиняли в грабеже и убийстве односельчанина — полицейского, когда последний находился в отпуске.

Однако уже в суде при исследовании вещественных доказательств государственный обвинитель обнаружил неопровержимые документы, свидетельствовавшие о заранее спланированном убийстве с особой жестокостью из мести за профессиональную деятельность жертвы.

«В суде по ходатайству гособвинителя исследованы копии материалов ранее расследованного уголовного дела, по которому подсудимый в 2021 году был осужден за кражу и посягательство на жизнь сотрудника полиции. Эти материалы после осуждения подсудимый хранил при себе», — говорится в публикации прокуратуры.

Установлено, что на каждом документе подсудимый делал заметки.

«Напротив фамилии следователя и эксперта обнаружена надпись “зарежу”. Фамилия жертвы — криминалиста Узункольского районного отдела полиции обведена в круг и помечена надписью “зарежу гусь” (орфография и пунктуация сохранены)».

Пресс-служба прокуратуры Костанайской области.

Подсудимый пояснил, что эти надписи сделал, потому что был зол на сотрудников полиции.

Установленные обстоятельства повлекли необходимость предъявления подсудимому нового обвинения — убийство сотрудника полиции, совершенное с особой жестокостью.

«Учитывая особый мотив преступления, жестокость, хладнокровность, отсутствие у подсудимого должных выводов после отбывания предыдущего уголовного наказания и условно-досрочного освобождения, а также наличие у него устойчивого желания причинить вред другим лицам, отсутствие признаков формирования правопослушного поведения, государственный обвинитель счел его опасным для общества и необходимым в изоляции его пожизненно», — заключили прокуроры.

Как следует из сообщения Telegram-канала издания «Наша газета», суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности «Черный беркут».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.