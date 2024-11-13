Минчанин беспричинно избил и угрожал убийством стажеру магазина. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Октябрьского района.
Сообщается, что мужчина проходил стажировку в продуктовом магазине, расположенном на улице Леонида Левина. Вечером он вышел на крыльцо, где к нему подошел 35-летний минчанин, беспричинно схватил за шею, толкнул. Из-за этого стажер упал на асфальт. Затем фигурант нанес не менее десяти ударов руками и ногами по туловищу и голове.
Подловив момент, когда к злоумышленнику кто-то отвлек, стажер забежал в магазин и про случившееся сообщил в милицию. Однако минчанин в скором времени появился в торговом зале.
«Он зашел за прилавок, взял со стола нож и направился с ним в сторону стажера, высказывая при этом угрозы убийством», — сказано в сообщении.
Потерпевший смог убежать в подсобку и запер за собой дверь. Фигурант был задержан. В отношении него заведено уголовное дело. Говорится, что вину он признал частично.
Помощник прокурора Октябрьского района Виктор Завадич отметил, что минчанин нигде не работает, ранее у него уже были проблемы с законом. Он добавил, что суд признал его виновным в совершении преступления по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса — особо злостное хулиганство.
Мужчине было назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок четыре года. Также ему нужно выплатить потерпевшему штраф в 1000 рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.
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