Минчанин беспричинно избил и угрожал убийством стажеру магазина

Сообщается, что мужчина проходил стажировку в продуктовом магазине, расположенном на улице Леонида Левина. Вечером он вышел на крыльцо, где к нему подошел 35-летний минчанин, беспричинно схватил за шею, толкнул. Из-за этого стажер упал на асфальт. Затем фигурант нанес не менее десяти ударов руками и ногами по туловищу и голове.