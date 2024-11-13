В Минске директор турагентства присвоила деньги более 50 клиентов

На протяжении полугода женщина находила желающих отдохнуть и подбирала им туры. Взяв предоплату или полную стоимость услуг, бизнес-леди на отдых отправляла не всех клиентов.



Как стало известно, стоимость на туристические путевки минчанка установила ниже рыночной, чтобы привлечь большее количество заказчиков. Она рассчитывала перекрыть разницу за счет увеличения объемов продаж и роста прибыли фирмы, однако задолженность перед клиентами стремительно росла, а туры некоторых из них оставались неоплаченными.



Количество тех, кто не смог улететь на отдых, увеличивалось — обманутые граждане стали обращаться к правоохранителям. На данный момент известно о более чем 50 потерпевших в Минске, сумма ущерба составляет не менее Br40 тыс.



Возбуждено уголовное дело за мошенничество.