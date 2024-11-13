Рассекречены признания фашистов о массовых убийствах в Крыму

Как пояснили в Росархиве, среди представленных исторических источников имеются малоизвестные документы, оригиналы которых хранятся в фондах Центрального архива ФСБ России и Государственного архива РФ.
Они проливают новый свет на события 1947 года, когда перед Военным трибуналом Черноморского флота предстали офицеры вермахта. В частности, в открытом доступе появился протокол допроса генерал-полковника Эрвина Йенеке. С июня 1943 года он был командующим 17-й немецкой армии на Кубани, а с октября 1943-го до мая 1944-го — главнокомандующий оккупационными войсками в Крыму.
В частности, Йенеке признался в том, что именно он отдал приказ взорвать все входы в пещеры, расположенные к западу от Керчи. В этих пещерах скрывались советские партизаны, наносившие огромный урон врагу. Кроме того, немецкое командование опасалось, что в случае прорыва войск Красной Армии партизаны атакуют с тыла.
Пещеры простирались на 10−12 километров в длину и имели около 100 входов и выходов. Приказ Йенеке был исполнен, но фашистам это мало что дало — партизаны пользовались запасными выходами, о которых немцам не было известно.
И тогда Йенеке приказал провести химическую атаку, пустив в пещеры отравляющий газ. В своих показаниях генерал-полковник называл этот газ «ацетиленом». «Совершенно понятно, что состав этого газа содержался в строгой тайне, так как применение нами газа означало бы начало газовой войны», — признавался Йенеке.
Карательная операция была направлена не только на партизан, но и на мирных жителей Керчи, которые укрывались от немцев не только в пещерах, но и в шахтах каменоломен.
Протоколы допросов доказывают, что личное участие в отравлении газом советских граждан принимали фельдфебель Вильгельм Флеснер, а также оберефрейторы Бернгардт Браун, Рудольф Гуземан и Фриц Линеберг. Все они тоже предстали перед трибуналом.
"При наступлении немецкой армии на Керчь и в частности нашей 46-й пехотной дивизии, а в ее составе нашего 88-го саперного батальона, в мае 1942 года жители города Керчь и окрестных деревень вместе со скотом укрылись в шахты, откуда ранее добывалась железная руда для Керченского металлургического завода, — показал на допросе Гуземан.
Всего по заявлению командира нашей 3-й роты оберлейтенанта Эхтергофа в этих шахтах находилось 2000 человек. Эти шахты нашим батальоном были взорваны. 1500 человек погибло под их обломками, а 500 человек сдалось нам в плен".
Гуземан также рассказал, что шахты взрывались авиационными бомбами весом в 250 кг, в каждую шахту закладывалось по 3−5 бомб. Когда из шахт начинали выходить мирные жители, немцы расстреливали их в упор.
В своих показаниях подсудимый Флеснер указал, что он командовал одной из групп подрывников. Всего его группой было взорвано около 20 выходов из шахт. Браун и Гуземан взорвали по пять выходов каждый, забрасывали шахты гранатами и участвовали в массовых расстрелах тех, кому удавалось выбраться. Линеберг охранял выходы из шахт и также «неоднократно стрелял по спасающимся людям».
Из материалов трибунала следует, что всего гитлеровцы и их сообщники замучили и убили в Крыму около 87 000 мирных граждан и свыше 47 000 военнопленных, а более 85 000 человек были угнаны из Крыма в Германию.