Рассекречены признания фашистов о массовых убийствах в Крыму

В своих показаниях подсудимый Флеснер указал, что он командовал одной из групп подрывников. Всего его группой было взорвано около 20 выходов из шахт. Браун и Гуземан взорвали по пять выходов каждый, забрасывали шахты гранатами и участвовали в массовых расстрелах тех, кому удавалось выбраться. Линеберг охранял выходы из шахт и также «неоднократно стрелял по спасающимся людям».