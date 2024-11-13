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Пресечен международный канал поставки психотропов из ЕС в Беларусь и Россию — изъято 225 кг опасного вещества

Сотрудники наркоконтроля Брестчины во взаимодействии с брестскими таможенниками и российскими коллегами пресекли международный канал поставки опасного психотропа из Евросоюза в Беларусь и Россию. Об этом сообщает МВД.

Отмечается, что арестованы организатор незаконного наркобизнеса, а также пять его подельников. Кроме того, в Подмосковье задержан получатель товара — гражданин России.

Всего обнаружено и изъято 225 кг психотропа 4-СМС, уточнили в МВД.