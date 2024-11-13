Пресечен международный канал поставки психотропов из ЕС в Беларусь и Россию — изъято 225 кг опасного вещества

Отмечается, что арестованы организатор незаконного наркобизнеса, а также пять его подельников. Кроме того, в Подмосковье задержан получатель товара — гражданин России.
Всего обнаружено и изъято 225 кг психотропа 4-СМС, уточнили в МВД.
Сотрудники наркоконтроля Брестчины во взаимодействии с брестскими таможенниками и российскими коллегами пресекли международный канал поставки опасного психотропа из Евросоюза в Беларусь и Россию. Об этом сообщает МВД.
Отмечается, что арестованы организатор незаконного наркобизнеса, а также пять его подельников. Кроме того, в Подмосковье задержан получатель товара — гражданин России.
Всего обнаружено и изъято 225 кг психотропа 4-СМС, уточнили в МВД.