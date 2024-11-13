ФСБ изъяла из дома волгоградца арсенал оружия

— В ходе обысков по месту жительства мужчины оперативниками обнаружены и изъяты: заряженный сигнальный пистолет Макарова с полной обоймой боевых патронов (8 шт.), оснащенный прибором бесшумной и беспламенной стрельбы и переделанный под стрельбу боевыми патронами. Помимо этого, найдены 100 штук свинцовых пуль под патрон 9 на 18 мм, снаряженных капсюлями, 2 комплекта турельных прессов для изготовления патронов и один ручной пресс, — сообщила представитель волгоградского УФСБ Виктория Ямщикова. — По результатам заключения Экспертного подразделения УФСБ, изъятый.