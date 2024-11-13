Жена экс-мэра Сочи Копайгородского задержана по подозрению в растрате

По информации следствия, ее задержание последовало после допроса в Следственном департаменте МВД, где Копайгородская изначально находилась как свидетель, но в ходе следственных действий ей были предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).



По данным адвоката Копайгородской, следователи настаивают на аресте ее подзащитной. Судебное заседание о мере пресечения должно состояться 13 ноября в Москве. Адвокат также отметила, что Копайгородская недавно прибыла в столицу из зоны СВО, где оказывала гуманитарную помощь и помогала многодетным семьям.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что ее супруг Алексей Копайгородский был арестован в сентябре 2024 года по делу о растрате крупных средств, что может привести к длительному тюремному заключению. На счетах Янины Копайгородской ранее было арестовано около 100 миллионов рублей по решению Мещанского суда Москвы.