Минчанин может сесть на пять лет за угрозу взорвать дом

Также говорится, что вечером в дверь мужчины позвонили сотрудники милиции. Фигурант был задержан в отношении него заведено уголовное дело. Заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский уточнил, что минчанину было предъявлено обвинение по части 1 статьи 340 Уголовного кодекса за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. По указанной статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Сказано, что от дачи показаний фигурант отказался.