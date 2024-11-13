Минчанин может сесть на пять лет за угрозу взорвать дом. Об этом сообщили в прокуратуре Центрального района, передает агентство «Минск-Новости».
В сообщении говорится, что поздним вечером 65-летний житель Минска, находясь в квартире, расположенной на улице Каховской, внезапно почувствовал запах газа. Он осмотрел на кухне шлаг и заметил на нем надлом, из которого происходила утечка. Про это он сообщил в аварийную службу.
Сказано, что приехавшие на место сотрудники, перекрыли газ, отсоединили пришедший в негодность шланг и сказали его заменить. Утром житель Минска позвонил диспетчеру для оформления заявки. Однако в назначенный день специалисты немного задержались.
Разгоряченный алкоголем житель Минска позвонил диспетчеру, начал высказывать претензии и заявил, что сорвет с трубы заглушку, пустит газ, устроит взрыв дома. После указанного сообщения про взрыв специалисты быстро приехали к мужчине, но дверь в квартиру им не открыли.
«С помощью дистанционного детектора метана они проверили концентрацию газа и, поскольку все было в норме, уехали», — сказано в сообщении.
Также говорится, что вечером в дверь мужчины позвонили сотрудники милиции. Фигурант был задержан в отношении него заведено уголовное дело. Заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский уточнил, что минчанину было предъявлено обвинение по части 1 статьи 340 Уголовного кодекса за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. По указанной статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Сказано, что от дачи показаний фигурант отказался.
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