На Алтае мужчина получил срок в колонии строгого режима за расстрел котов

Установлено, что в марте этого года житель Угловского района применил пневматическое оружие для стрельбы по кошкам. Одно из животных погибло от полученных травм, а второе удалось спасти. В ходе лечения у пострадавшего кота было обнаружено семь пуль в черепе, а также повреждения туловища.