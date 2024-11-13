На Алтае мужчина получил срок в колонии строгого режима за расстрел котов

Суд в Алтайском крае вынес решение по уголовному делу о жестоком обращении с животными, сообщили в прокуратуре региона.
Установлено, что в марте этого года житель Угловского района применил пневматическое оружие для стрельбы по кошкам. Одно из животных погибло от полученных травм, а второе удалось спасти. В ходе лечения у пострадавшего кота было обнаружено семь пуль в черепе, а также повреждения туловища.
После лечения кот был передан в приют, где получил необходимую помощь и заботу.
«Также мужчина осужден за покушение на хищение дров и за присвоение денежных средств местных жителей», — отметили в прокуратуре.
Мужчину приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ранее правоохранительные органы задержали мужчину, который привязал к легковому автомобилю двух собак, а затем сел за руль и на высокой скорости протащил их по дороге.