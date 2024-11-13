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На Алтае мужчина получил срок в колонии строгого режима за расстрел котов

Житель Угловского района применил пневматическое оружие для стрельбы по кошкам, одно из животных погибло.

Источник: Reuters

Суд в Алтайском крае вынес решение по уголовному делу о жестоком обращении с животными, сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в марте этого года житель Угловского района применил пневматическое оружие для стрельбы по кошкам. Одно из животных погибло от полученных травм, а второе удалось спасти. В ходе лечения у пострадавшего кота было обнаружено семь пуль в черепе, а также повреждения туловища.

После лечения кот был передан в приют, где получил необходимую помощь и заботу.

«Также мужчина осужден за покушение на хищение дров и за присвоение денежных средств местных жителей», — отметили в прокуратуре.

Мужчину приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее правоохранительные органы задержали мужчину, который привязал к легковому автомобилю двух собак, а затем сел за руль и на высокой скорости протащил их по дороге.