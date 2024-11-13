Пассажир летевшего в Россию самолета стал терять пульс и не выжил

Несчастный случай произошел 12 ноября на рейсе Boeing 757 с острова Фукуок в Екатеринбург с пересадкой в Таразе, Казахстан. Во время полета 70-летний мужчина стал терять пульс. Тогда экипаж самолета доложил, что пассажиру нужна реанимация по прибытии.