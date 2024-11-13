Сотрясение мозга и рассечение челюсти: в Калининграде подросток на самокате сбил 8-летнего пешехода

В Калининграде подросток на самокате сбил второклассника на тротуаре. Об этом «Клопс» рассказала мама пострадавшего ребёнка и источник в экстренных службах региона.
ДТП произошло 12 ноября на ул. К. Маркса, 130. Второклассник, который живёт на ул. Спортивной, с другом зашёл за книгой в пункт выдачи заказов Wildberries. Когда мальчики получили товар и вышли на улицу, на одного из детей налетел самокатчик, ехавший с большой скоростью.
«Сын упал плашмя и потерял сознание. О ДТП ничего не помнит. Парень из Wildberries выбежал на улицу и на руках занёс ребёнка в помещение. Он также задержал гонщика и позвонил мне. Я уже через пять минут прибежала на место, у сына был рассечён подбородок, лицо в крови. Всё это произошло на тротуаре. Я вызвала скорую и полицию. Мы с ребёнком поехали в больницу», — рассказала мама пострадавшего.
Второкласснику диагностировали сотрясение головного мозга, рассечение подбородка, смещение зуба. В больницу к мальчику и его маме приходили сотрудники полиции, которые опросили женщину. По словам родительницы, гонщик 2007 года рождения, ему нет 18 лет.
«Мне позвонила его мама, извинилась за сына. Там многодетная семья, я попросила провести беседу с ребёнком», — добавила калининградка.