Сотрясение мозга и рассечение челюсти: в Калининграде подросток на самокате сбил 8-летнего пешехода

«Сын упал плашмя и потерял сознание. О ДТП ничего не помнит. Парень из Wildberries выбежал на улицу и на руках занёс ребёнка в помещение. Он также задержал гонщика и позвонил мне. Я уже через пять минут прибежала на место, у сына был рассечён подбородок, лицо в крови. Всё это произошло на тротуаре. Я вызвала скорую и полицию. Мы с ребёнком поехали в больницу», — рассказала мама пострадавшего.