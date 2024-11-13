«Дамас» сбил насмерть девочку на пешеходном переходе

Инцидент, который потряс всех, произошел 11 ноября около 10:30 утра в Асакинском районе.
На видео, появившемся в интернете, видно, как неравнодушные прохожие, ставшие очевидцами аварии, немедленно кинулись к машине, подняли её и вытащили девочку из-под автомобиля, пытаясь спасти её.
Однако, несмотря на усилия и срочную транспортировку пострадавшей в больницу, девочку спасти не удалось — она скончалась от полученных травм.
В связи с этим происшествием возбуждено уголовное дело, и следственные органы проводят проверку всех обстоятельств трагедии.