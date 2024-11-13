ФСБ предотвратила теракт на подстанции, питавшей предприятие ВПК в Нижнем Тагиле

ФСБ называет арестованного «функционером запрещенной в России проукраинской террористической организации». Известно, что он гражданин России и родился в 1997 году. Следственное подразделение УФСБ по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, н. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт, до 15 лет лишения свободы).
На опубликованных кадрах задержанный мужчина рассказывает, что собирался поджечь электростанцию. «Купил содержимое у своего земляка в городе Екатеринбург на заправке. Возле маслобазы, возле заправки — два литра бензина, литр масла, баллончик краски и три пустых бутылки. Прибыл сюда сделать коктейли Молотова и устроить пожар на территории электростанции», — говорит он на опубликованных ФСБ кадрах.