СК: Бывший глава Адмиралтейского района Оверчук задержан по делу о взятке

В отношении господина Оверчука возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Согласно версии следствия, за деньги бывший глава районной администрации должен был способствовать заключению госконтрактов, по меньшей мере 5% от стоимости которых полагались фигуранту в качестве взятки.
Так, по предварительным данным, в здании администрации на Измайловском проспекте заместитель господина Оверчука Игорь Комаров передал своему начальнику 8 млн рублей, полученных от главы одной из местных коммерческих фирм, занимающейся ремонтом и благоустройством территорий. В отношении двух других предполагаемых участников преступления также были возбуждены уголовные дела.
Отмечается, что преступную схему удалось выявить благодаря совместной работе следственного отдела по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Петербургу и сотрудников районного подразделения ОЭБиПК УМВД РФ (отдел экономической безопасности и противодействия коррупции).
«В помещении администрации, а также по месту проживания Оверчука проведены обыски, он процессуально задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили в ведомстве.
Напомним, 12 ноября в Смольном сообщили, что Сергей Оверчук решил покинуть свой пост. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял отставку чиновника. Должность главы администрации Адмиралтейского района господин Оверчук занимал в течение последних четырех лет. Вечером того же дня стало известно, что к экс-чиновнику пришли с обысками.