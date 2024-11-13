СК: Бывший глава Адмиралтейского района Оверчук задержан по делу о взятке

Так, по предварительным данным, в здании администрации на Измайловском проспекте заместитель господина Оверчука Игорь Комаров передал своему начальнику 8 млн рублей, полученных от главы одной из местных коммерческих фирм, занимающейся ремонтом и благоустройством территорий. В отношении двух других предполагаемых участников преступления также были возбуждены уголовные дела.