В Италии полиция задержала белоруса, взломавшего чужую квартиру

В сообщении сказано, что полиция обнаружила 30-летнего белоруса в квартире, куда он незаконно проник, в тот момент, когда фигурант рылся в выдвижных ящиках, шкафах. Фигуранта на месте преступления удалось арестовать по причине звонка на номер 112 одного из соседей. Он заметил подозрительного человека, который бродил по многоквартирному зданию. Мужчина при виде полиции сразу же сдался, сопротивления он не оказал.