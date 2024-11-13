В Нижнем Тагиле предотвратили теракт

Как уточнили в ФСБ, «функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации», гражданин России 1997 года рождения, планировал «за денежное вознаграждение осуществить террористический акт на расположенной в городе Нижний Тагил электрической подстанции, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги».