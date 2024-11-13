МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Нижнем Тагиле предотвратили теракт по поджогу подстанции проукраинским диверсантом, сообщили в ЦОС ФСБ.
«У него (задержанного злоумышленника. — Прим. ред.) обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в Telegram с украинскими спецслужбами», — отметили в ведомстве.
Как уточнили в ФСБ, «функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации», гражданин России 1997 года рождения, планировал «за денежное вознаграждение осуществить террористический акт на расположенной в городе Нижний Тагил электрической подстанции, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги».
Следственное подразделение УФСБ по Свердловской области возбудило и расследует уголовное дело о приготовлении к теракту. Злоумышленника арестовали, он дает признательные показания.
ФСБ обнародовала видео с признанием задержанного на фоне рюкзака с компонентами зажигательного устройства.
«Купил содержимое своего рюкзака в городе Екатеринбурге на заправке возле маслобазы», — сказал мужчина.
По словам злоумышленника, он прибыл в Нижний Тагил, чтобы сделать коктейль Молотова и устроить пожар на электроподстанции.
Киевский режим постоянно пытается устроить диверсии на различных объектах энергетики в России. Накануне ФСБ сообщила о задержании украинского агента, жителя Севастополя, который пытался совершить поджог на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС.