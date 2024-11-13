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В Омской области будут судить учредителя торговой организации за крупную взятку

Его обвиняют в даче крупной взятки главному ветеринарному врачу одной из организаций, которого ранее подозревали в коммерческом подкупе.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области учредителя торговой организации подозревают в коммерческом подкупе. По предварительной версии, он дал крупную взятку главному ветеринарному врачу сельскохозяйственного производственного кооператива Нововаршавского района.

По версии следствия, учредитель торговой организации с марта 2019 года по июль 2024 года дал взятку в размере более 300 тыс. рублей главному ветеринарному врачу сельскохозяйственного производственного кооператива Нововаршавского района.

В обмен на деньги тот обязался способствовать в заключении договоров на поставку ветеринарных препаратов.

Как сообщили в следкоме, ранее на главврача уже было заведено уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Ведется следствие.