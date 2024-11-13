Олбани
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар произошел на территории МТФ в Кобринском районе: от огня спасено более 2 тонн соломы

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на территории молочно-товарной фермы в агрогородке Ореховский Кобринского района, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям 12 ноября после 14.30. Огнем повреждены 2,4 т соломы в рулонах. Работники МЧС и хозяйства спасли 2,1 т соломы.

По данным ведомства, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

пожары