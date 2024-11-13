12 ноября в 19.28 в МЧС поступило сообщение о потерявшемся в лесном массиве возле д. Хотовиж Климовичского района Могилевской области пенсионере 1948 года рождения. Для поисковых работ были задействованы 7 единиц техники и 14 человек.
В 22.34 работниками МЧС потерявшийся мужчина обнаружен. В медицинской помощи он не нуждался.
В Климовичском районе пенсионер заблудился в лесу
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Климовичском районе пенсионер заблудился в лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
12 ноября в 19.28 в МЧС поступило сообщение о потерявшемся в лесном массиве возле д. Хотовиж Климовичского района Могилевской области пенсионере 1948 года рождения. Для поисковых работ были задействованы 7 единиц техники и 14 человек.