В Климовичском районе пенсионер заблудился в лесу

12 ноября в 19.28 в МЧС поступило сообщение о потерявшемся в лесном массиве возле д. Хотовиж Климовичского района Могилевской области пенсионере 1948 года рождения. Для поисковых работ были задействованы 7 единиц техники и 14 человек.



В 22.34 работниками МЧС потерявшийся мужчина обнаружен. В медицинской помощи он не нуждался.