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В Климовичском районе пенсионер заблудился в лесу

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Климовичском районе пенсионер заблудился в лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

12 ноября в 19.28 в МЧС поступило сообщение о потерявшемся в лесном массиве возле д. Хотовиж Климовичского района Могилевской области пенсионере 1948 года рождения. Для поисковых работ были задействованы 7 единиц техники и 14 человек.

В 22.34 работниками МЧС потерявшийся мужчина обнаружен. В медицинской помощи он не нуждался.

МЧС