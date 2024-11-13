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На Арамильском тракте произошло жесткое ДТП с возгоранием

На Урале иномарка загорелась после лобового столкновения.

Источник: ГИБДД Свердловской области

На десятом километре Арамильского тракта произошла жесткая авария. После лобового столкновения случилось возгорание. ДТП случилось 13 ноября. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительной информации, водитель Renault двигался в направлении Екатеринбурга. Автомобилист выбрал небезопасную скорость и влетел во встречный Volkswagen. Первая иномарка загорелась.

— В результате ДТП водитель Volkswagen с травмами головы и переломами доставлен в 36 ГКБ, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.

На данный момент на месте столкновения работают сотрудники ДПС. Они выясняют причины произошедшего. По факту ДТП назначено проведение проверки.

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