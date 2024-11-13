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В Петербурге разыскивают мужчину, ударившего по голове школьницу

МВД: в Петербурге разыскивают мужчину, ударившего по голове школьницу в метро.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает ударившего кулаком по голове 16-летнюю школьницу на станции метро «Кировский завод», сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 12 ноября.

«В полицию на метрополитене поступило сообщение от 38-летней женщины о том, что на платформе станции “Кировский завод” неизвестный мужчина ударил сзади по голове ее 16-летнюю дочь, после чего скрылся», — говорится в релизе.

Отмечается, что несовершеннолетняя за медпомощью не обращалась.

Полиция разыскивает нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.