В Германии ДТП с тремя авто из-за фуры белоруса привело к закрытию тоннеля

Сказано, что 66-летний водитель и 69-летняя пассажирка Opel были доставлены в больницу. Также сообщается, что две других машины, пытавшихся не врезаться в большегруз и легковушку, допустили столкновение друг с другом. Ущерб от ДТП оценивается в 38 000 евро. Из-за него примерно на час полностью был закрыт туннель Лобдебург.