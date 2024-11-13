В Германии ДТП с тремя авто из-за фуры белоруса привело к закрытию тоннеля. Подробности рассказали в местной полиции.
В сообщении сказано, что авария случилась на территории города Йена, федеральная земля Тюрингия 11 ноября 2024 года. Речь идет про туннель Лобдебург на автобане ВАВ 4 в направлении Дрездена. Согласно предварительным данным, 25-летний белорус, находясь за рулем фуры, в момент смены полосы не заметил легковой автомобиль Opel. Из-за этого случилось боковое столкновение. Легковое авто врезалось в стену тоннеля.
Сказано, что 66-летний водитель и 69-летняя пассажирка Opel были доставлены в больницу. Также сообщается, что две других машины, пытавшихся не врезаться в большегруз и легковушку, допустили столкновение друг с другом. Ущерб от ДТП оценивается в 38 000 евро. Из-за него примерно на час полностью был закрыт туннель Лобдебург.
Тем временем пять машин столкнулись на МКАД в Минске в массовом ДТП.
Кроме того, в Могилеве мужчина сбил 19-летнюю девушку на переходе и уехал с места аварии: «В момент ДТП вел переписку в телефоне, поэтому не заметил пешехода».