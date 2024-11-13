Полиция поймала 30 мигрантов-нарушителей на Сортировке

12 ноября сотрудники полиции Екатеринбурга провели масштабный рейд в отношении мигрантов в районе Сортировки. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Во время проверочных мероприятий в заведениях общепита на улицах Техническая и Минометчиков сотрудники правоохранительных органов задержали три десятка мигрантов-нарушителей, которым грозит выдворение за пределы страны.
Также в одном из кафе полицейские зафиксировали ряд серьезных нарушений в области пожарной безопасности, а также санитарных норм.
Отметим, что в 2024 году рейды в отношении мигрантов проводятся регулярно в разных районах Екатеринбурга.