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Полиция поймала 30 мигрантов-нарушителей на Сортировке

Силовики провели рейд в отношении мигрантов в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

12 ноября сотрудники полиции Екатеринбурга провели масштабный рейд в отношении мигрантов в районе Сортировки. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Во время проверочных мероприятий в заведениях общепита на улицах Техническая и Минометчиков сотрудники правоохранительных органов задержали три десятка мигрантов-нарушителей, которым грозит выдворение за пределы страны.

Также в одном из кафе полицейские зафиксировали ряд серьезных нарушений в области пожарной безопасности, а также санитарных норм.

Отметим, что в 2024 году рейды в отношении мигрантов проводятся регулярно в разных районах Екатеринбурга.