Пьяный племянник с молотком набросился на своего дядю в Петербурге

До этого сообщалось, что пьяный житель Ставропольского края напал на сына с ножом из-за того, что тот поздно пришел домой. Отец несколько раз ударил подростка по лицу и голове. Скорую помощь вызвал младший брат пострадавшего. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант находится под стражей.