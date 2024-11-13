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Омский суд отправил на два года в колонию виновника смертельного ДТП

Мужчина вылетел на встречку и врезался в две иномарки.
Источник: Комсомольская правда

В Омске суд вынес окончательный приговор мужчине, по вине которого погиб один человек и еще трое получили тяжелые травмы. Летом прошлого года он вылетел на встречку, где столкнулся с двумя машинами.

Согласно материалам дела, вечером 31 июля 2023 года 61-летний омич за рулем Toyota Land Cruiser ехал по улице Кондратюк со стороны Волгоградской, где выехал на встречку и врезался в еще две иномарки — Nissan Murano и Toyota Corona Premio. Как сообщили в прокуратуре, виной аварии стала небрежность водителя.

В ДТП погиб 33-летний водитель легковушки, его трое пассажиров получили тяжелые травмы.

В отношении виновника ДТП завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд приговор омича к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, а также запретил на 2 года водить транспортные средства.

Мужчина в суде отрицал в его действиях состав преступления, ссылаясь на потерю сознания из-за проблем со здоровьем до аварии, однако инстанция согласилась с прокурором и оставила приговор без изменений.