Омский суд отправил на два года в колонию виновника смертельного ДТП

Согласно материалам дела, вечером 31 июля 2023 года 61-летний омич за рулем Toyota Land Cruiser ехал по улице Кондратюк со стороны Волгоградской, где выехал на встречку и врезался в еще две иномарки — Nissan Murano и Toyota Corona Premio. Как сообщили в прокуратуре, виной аварии стала небрежность водителя.