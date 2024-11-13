В Москве задержали сотрудников квеста, участнице которого выстрелили в шею

По данным следствия, 6 ноября во время прохождения игрового квеста в помещении на Вернисажной улице актер выстрелил из охолощенного оружия в участницу квеста, нанеся ей огнестрельную рану шеи. Пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц, где ей оказали помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.