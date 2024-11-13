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В Москве задержали сотрудников квеста, участнице которого выстрелили в шею

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Актер и организатор квеста, во время которого была ранена девушка, задержаны в Москве, им предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках расследования уголовного дела в задержаны актер и организатор квеста, им предъявлено обвинение. С обвиняемыми продолжается проведение необходимых следственных действий», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 ноября во время прохождения игрового квеста в помещении на Вернисажной улице актер выстрелил из охолощенного оружия в участницу квеста, нанеся ей огнестрельную рану шеи. Пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц, где ей оказали помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.