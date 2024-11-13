Мошенники обманывают белорусов от имени маркетплейса Wildberries

По данным правоохранителей, аферисты звонят через мессенджер и оповещают, что личные данные аккаунта похищены и с их помощью кто-то прямо сейчас пытается оформить рассрочку или кредит. Затем мошенники сообщают человеку об угрозе проведения обыска и изъятия ценностей и, чтобы «защитить деньги», предлагают перевести крупную сумму на счет.



Столичная милиция напоминает, что оформление рассрочки или кредита на платформе Wildberries возможно исключительно на территории РФ. В Беларуси эта услуга недоступна. Если вы получили подобный звонок, немедленно положите трубку и сообщите о случившемся по номеру 102.