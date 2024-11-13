По данным правоохранителей, аферисты звонят через мессенджер и оповещают, что личные данные аккаунта похищены и с их помощью кто-то прямо сейчас пытается оформить рассрочку или кредит. Затем мошенники сообщают человеку об угрозе проведения обыска и изъятия ценностей и, чтобы «защитить деньги», предлагают перевести крупную сумму на счет.
Столичная милиция напоминает, что оформление рассрочки или кредита на платформе Wildberries возможно исключительно на территории РФ. В Беларуси эта услуга недоступна. Если вы получили подобный звонок, немедленно положите трубку и сообщите о случившемся по номеру 102.
Мошенники обманывают белорусов от имени маркетплейса Wildberries
В столице Беларуси наблюдается увеличение случаев телефонного мошенничества, в которых злоумышленники выдают себя за представителей онлайн-магазина Wildberries. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
По данным правоохранителей, аферисты звонят через мессенджер и оповещают, что личные данные аккаунта похищены и с их помощью кто-то прямо сейчас пытается оформить рассрочку или кредит. Затем мошенники сообщают человеку об угрозе проведения обыска и изъятия ценностей и, чтобы «защитить деньги», предлагают перевести крупную сумму на счет.