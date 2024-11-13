Задержаны еще 3 дезертира, сбежавших из военной части под Новосибирском

Были также обнародованы личности семерых беглецов, многие из них — жители Краснодарского края, среди них как юноши, так и взрослые мужчины. Утром сообщалось о 4-х задержанных за пределами Карасукского района, недавно задержали еще 3-их. В данный момент еще 5 человек находятся в розыске.