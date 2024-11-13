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Задержаны еще 3 дезертира, сбежавших из военной части под Новосибирском

12 ноября из военной части в Карасуке Новосибирской области сбежали 12 (по уточненным данным) мужчин.

Источник: РИА "Новости"

Задержаны 7 из них, об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

По сообщениям главы Карасукского района Евгения Антипова, мужчины уехали на такси, у них уже есть опыт самовольного ухода. Местные жители предположили, что некоторые из них могли уехать в соседнюю Кемеровскую область.

Были также обнародованы личности семерых беглецов, многие из них — жители Краснодарского края, среди них как юноши, так и взрослые мужчины. Утром сообщалось о 4-х задержанных за пределами Карасукского района, недавно задержали еще 3-их. В данный момент еще 5 человек находятся в розыске.

Фото и личные данные дезертиров смотрите в материале МК в Новосибирске.