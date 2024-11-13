«Мне его не жалко»: двухлетний ребенок получил в детском саду травмы. Его мама уверена, что это дело рук воспитателей

В одном из уфимских детских садов назревает скандал. Мама двухлетнего ребенка обвиняет воспитательницу, что она обижала его, потому что тот громко плакал. О вопиющем случае женщина рассказала в соцсетях районной администрации.
«РАНО ЕМУ ЕЩЕ В САД ХОДИТЬ!».
Как рассказывает Аделина С., утром 27 октября она как обычно привела сынишку в детский сад. Когда же она пришла за ним, чтобы забрать домой, то увидела, что все малыши в группе сидят молча за столом, а ее зареванного сына воспитательница тащит за руку, приговаривая «Иди, плачь туда!». Сам же мальчик закрывал лицо руками и всхлипывал от боли. На вопрос оторопевшей женщины, что тут вообще происходит, воспитательница заявила, что ее сыну рано посещать садик.
— Она мне заявила: «Ваш сын всех заводит своим плачем, рано ему еще в садик! И раз вам не жалко своего ребенка, то и мне его не жалко», после чего ушла в группу. Я сразу же забрала ребенка, он трогал уши и плакал. Но я даже не могла предположить, что с сыном могло что-то произойти в стенах детского учреждения, поэтому не стала его внимательно осматривать, — рассказывает мама мальчика.
Сотрудники детского сада отрицают причастность к травмам малыша. Прокуратура организовала проверку. Фото: скриншот с видео телеграм-канала Mash.
Однако уже дома Аделина заподозрила неладное. Внимательно осмотрев сына, она заметила у него на голове шишку и синяк, после чего написала воспитателю. Та уверяла, что ребенок просто упал с кровати, и беспокоиться не о чем, вот только в эти сбивчивые объяснения семья уже не поверила. На теле у сына также обнаружились множественные гематомы, а уши были красные, будто за них дергали. На новые вопросы воспитатель уже отвечать не стала, как, впрочем, и не объяснила, почему вообще сразу не сообщила маме о полученных ее ребенком травмах.
«ВОЗМОЖНО, ВЫ ЕГО ДВЕРЬЮ ПРИЖАЛИ».
Конечно, Аделина поспешила отвезти сынишку в травмпункт. Врачи внимательно осмотрели ребенка и подтвердили наличие травм, характерных для механического воздействия (то есть нанесенных извне — Ред.). Это стало последней каплей, и семья обратилась в полицию.
— Также мы прошли судебно-медицинскую экспертизу, но результатов пока еще не знаем. Далее мы поехали беседовать с заведующей. Гематому на лбу сына она объясняет ударом о детскую кровать из ЛДСП с резинкой по краям. Это уже третья их версия произошедшего. Но ни одна из версий не совпадает с характером этих гематом, — говорит уфимка. — Затем она начала всячески выгораживать воспитателей и даже вовсе обвинила нас, родителей, мол, «возможно, вы сами его дверью прижали». Администрация детского сада свою вину категорически отрицает, утверждая, что все меры безопасности соблюдаются.
По словам мамы мальчика, у ребенка на ушах гематомы и покраснения. Фото: скриншот с видео телеграм-канала Mash.
ОФИЦИАЛЬНО.
В ответ на обращение уфимки, представители администрации Кировского района сообщили, что в учреждении начата проверка. Уже 11 ноября специалисты выехали в детский сад, где взяли объяснение с заведующей.
— Изучение деятельности детского сада продолжается. По итогам проверки будет сформирована справка, приняты управленческие решения, — сообщили в пресс-службе администрации района.
Также свою проверку проводят региональный следственный комитет и прокуратура. В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза.
— Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, в том числе в части безопасного пребывания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении, даст оценку действиям должностных лиц, — сообщают в ведомстве. — При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты проверки, организованной по данному факту.
Проверку также организовал отдел СК по Кировскому району Уфы.
— Следователями будет выполнен комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение, — говорится в сообщении пресс-службы Следкома.