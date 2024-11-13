«Мне его не жалко»: двухлетний ребенок получил в детском саду травмы. Его мама уверена, что это дело рук воспитателей

Однако уже дома Аделина заподозрила неладное. Внимательно осмотрев сына, она заметила у него на голове шишку и синяк, после чего написала воспитателю. Та уверяла, что ребенок просто упал с кровати, и беспокоиться не о чем, вот только в эти сбивчивые объяснения семья уже не поверила. На теле у сына также обнаружились множественные гематомы, а уши были красные, будто за них дергали. На новые вопросы воспитатель уже отвечать не стала, как, впрочем, и не объяснила, почему вообще сразу не сообщила маме о полученных ее ребенком травмах.