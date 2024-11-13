Убийцу 85-летней свекрови отправили в СИЗО Новосибирска

По версии СК, два дня назад сибирячка пришла домой к 85-летней свекрови, с которой жил ее 11-летний сын. Невестка набросилась на пенсионерку с ножом и несколько раз ударила им ей в шею. От полученной травмы пожилая жительница Новосибирска скончалась на месте. После убийства свекрови женщина набросилась на сына и воткнула острие ножа в ключицу ребенка.