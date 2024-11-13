Убийцу 85-летней свекрови отправили в СИЗО Новосибирска

13 ноября суд арестовал 41-летнюю жительницу Новосибирской области, которая убила свою свекровь и ударила ножом собственного сына. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
— С учетом мнения прокурора обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 12 января, — отметили в прокуратуре.
По версии СК, два дня назад сибирячка пришла домой к 85-летней свекрови, с которой жил ее 11-летний сын. Невестка набросилась на пенсионерку с ножом и несколько раз ударила им ей в шею. От полученной травмы пожилая жительница Новосибирска скончалась на месте. После убийства свекрови женщина набросилась на сына и воткнула острие ножа в ключицу ребенка.
Ранее новосибирец убил, расчленил и сжёг 88-летнюю мать ради еды.
Архип ВЕТРОВ.