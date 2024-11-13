«Сколько времени?»: этот простой вопрос ввел мошенника в ступор

Брокеры, банкиры, сотрудники соцслужб и правоохранительных органов — кем только не представляются телефонные мошенники ради наживы. При этом, методы обмана у жуликов одни и те же. Жертв запугивают, вводят в состояние шока, а затем предлагают «помочь». Но доверившись советам незнакомцев, люди превращаются в должников и потерпевших.
Своим опытом на просторах сети поделилась женщина, которая едва не подарила аферистам доступ к банковским счетам. От опрометчивого шага ее спасла одна фраза.
Далее в материале КП-Иркутск — рассказ от первого лица.
ПРОДЛИТЕ РАБОТУ СИМ-КАРТЫ.
В качестве предыстории хочу отметить, что никогда не отвечаю на звонки с незнакомых номеров. Обычно это назойливая реклама или скучные социальные опросы. Но в тот день будто звезды сошлись: я ждала доставку, параллельно готовила ужин и присматривала за ребенком. В запаре даже не посмотрела на экран телефона и сразу же приняла вызов.
«Я представляю компанию мобильного оператора», — заговорил мужчина на том конце провода. — «Завтра истекает договор на обслуживание вашего номера. На какой период вы бы хотели его продлить: месяц, год или сделать безлимитным?».
Предложение не вызвало у меня никаких подозрений, так как я, действительно, собиралась менять оператора с сохранением номера и даже подала заявку. Но планы слегка изменились, и было принято решение немного повременить. Попросила продлить СИМ-карту на месяц.
«Сейчас вам придет СМС. Продиктуйте код».
В этот момент в соседней комнате заплакала дочь, блины начали подгорать, а мои руки были в масле. Еще и оператор постоянно подгонял вопросами: «Вы на связи?», «Вы меня слышите?», «Вам пришло сообщение?». Хотелось побыстрее закончить с этим, поэтому я дважды продиктовала необходимые цифры, не обратив внимание на подпись: «Не сообщайте никому код!».
«ВАС ОБВИНЯТ В ГОСИЗМЕНЕ».
Получив желаемое, мужчина наконец-то попрощался, а я продолжила готовку. В это время с работы вернулся муж. Как только он вошел в кухню, мне снова позвонили, но уже в мессенджере. Номер начинался на знакомые «8 (800)» (код федерального стандарта для номеров бесплатного вызова — прим. ред.). Незнакомец представился сотрудником ФСБ из Управления по Москве и сообщил, что несколько минут назад неизвестные взломали мой аккаунт на портале Госуслуги. А помогла им в этом я сама, назвав пароли из СМС.
«Вы понимаете, что, если мошенники переведут ваши средства в недружественные страны, то это будет расцениваться как госизмена?», — грозным басом ругал меня якобы офицер.
Отправив его куда подальше, я бросила трубку, но на всякий случай проверила в целостности ли мой аккаунт. Трижды попыталась войти — никак! Неужели вправду данные украли? В этот момент по спине пробежали мурашки, проступил холодный пот.
Лжесотрудник ФСБ вновь набрал мой номер. На этот раз видеосвязи. Перед камерой сидел крепкий брюнет средних лет в гражданском. На столе стоял ноутбук, за спиной висел портрет Владимира Путина. Чем не кабинет силовика? Чтобы сильнее втереться в доверие, он начал называть информацию о моих супруге и детях, называя их ФИО и даты рождения. Затем продиктовал марку и госномер машины. В панике я не додумалась, что все данные взяты из моих Госуслуг.
ПЫТАЛИСЬ ВЗЯТЬ КРЕДИТЫ.
«Вам необходимо сменить расчетные счета, пока преступники не украли ваши средства», — каждое слово я внимала с полуоткрытым ртом. Про ужин уже забыла, а про доставку — подавно. — «Пройдите в ближайшее отделение банка по указанному адресу с паспортом. Сохраняйте полную секретность! Вы ведь не хотите получить статью? Вам, конечно, как многодетной матери дадут условный срок…».
Все это время рядом сидел супруг и тоже внимательно слушал ряженного сотрудника.
«А сколько у вас времени?», — резко спросил у него муж. Меня это моментально ввело в бешенство. Мол, меня могут в тюрьму посадить, а он придуривается. Но мое внимание быстро переключилось обратно на псевдоофицера. Тот замялся и от неожиданности пролепетал: «Полдень». Сами мы живем в регионе, но посчитать разницу во времени несложно.
«Но в Москве сейчас обед. Вы же сказали, что вы из Москвы», — продолжил муж.
Тут-то мошенник себя выдал. Заметно испугавшись, он начал что-то судорожно искать в интернете, а затем, как ни в чем не бывало, сказал: «Да, у нас третий час».
Мы с супругом переглянулись, и я завершила звонок. По официальному номеру МФЦ (многофункциональный центр «Мои документы» — прим. ред.) мне восстановили доступ к аккаунту. На это ушло около двух часов. А также на всякий случай посоветовали перевыпустить паспорт. Оказалось, что мошенники пытались оформить на меня два крупных кредита в онлайн-банках, но без дополнительных паролей из СМС у них ничего не вышло.