«Сколько времени?»: этот простой вопрос ввел мошенника в ступор

Получив желаемое, мужчина наконец-то попрощался, а я продолжила готовку. В это время с работы вернулся муж. Как только он вошел в кухню, мне снова позвонили, но уже в мессенджере. Номер начинался на знакомые «8 (800)» (код федерального стандарта для номеров бесплатного вызова — прим. ред.). Незнакомец представился сотрудником ФСБ из Управления по Москве и сообщил, что несколько минут назад неизвестные взломали мой аккаунт на портале Госуслуги. А помогла им в этом я сама, назвав пароли из СМС.