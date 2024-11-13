В Волжском создательницу кредитной пирамиды приговорили к 6 годам колонии

Как ранее сообщалось информагентством, потенциальные вкладчики оформляли на себя кредит, передавали заемные средства Гвоздевой для вложения в КПК «Развитие», осуществлявшего выдачу займов юридическим и физическим лицам под высокий процент. При этом вкладчикам обещали через 7 месяцев полное погашение кредитных обязательств, а также высокий доход от инвестиций в кооператив.