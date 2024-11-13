Жители Кировского района Уфы остались без воды

Как сообщили в «Водоканале» столицы, причиной инцидента стала утечка. Специалисты с 12 часов устраняют ее последствия.
Время завершения работ не уточняется. В организации принесли извинения за временные неудобства.
В Кировском районе Уфы 13 ноября произошла коммунальная авария, из-за которой без холодной воды остались жители домов на улице Достоевского, 102/1, 102/2 и 102/3.
Как сообщили в «Водоканале» столицы, причиной инцидента стала утечка. Специалисты с 12 часов устраняют ее последствия.
Время завершения работ не уточняется. В организации принесли извинения за временные неудобства.