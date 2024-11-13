Сосед украл с депозита акмолинца 10 млн тенге

73-летний мужчина рассказал полицейским, что неизвестные лица похитили 10 000 000 тенге, которые хранились на депозите, при этом сам заявитель какие-либо данные третьим лицам не передавал и звонков от интернет-мошенников к нему не поступало, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.