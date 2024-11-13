Работают 3 бригады: как в Воронеже чинят остекление дома, пострадавшего от атаки БПЛА

В середине октября жители дома на Московском проспекте пожаловались на медленную работу по замене окон. Горожане заявили, якобы им так и не обозначили сроки ремонта. В мэрии ответили, что в квартирах, где требовалось закрыть контур, это сделали сразу же. Работы в каждой квартире ведут по индивидуальному графику в удобное для жителей время.