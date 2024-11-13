Работают 3 бригады: как в Воронеже чинят остекление дома, пострадавшего от атаки БПЛА

Мэрия Воронежа предоставила актуальную информацию по восстановлению остекления многоэтажного жилого дома на Московском проспекте, ранее поврежденного во время атаки беспилотников. В понедельник, 11 ноября, на место привезли 213 балконных тонированных стекол. Их установка уже завершена в трех квартирах, работы ведутся еще в 16. На месте трудятся сразу три бригады.
— Как и говорили ранее, контур дома обычными стеклами был закрыт оперативно. Эти стекла с декоративным покрытием потребовалось заказать. Речь о лоджиях, — пояснили в пресс-службе городской администрации.
РИА «Воронеж» писало, что дом на Московском проспекте пострадал от атаки беспилотников в ночь на 29 сентября. Один БПЛА попал в балкон, из-за чего произошел пожар. Всего над Воронежской областью в ту ночь было сбито и подавлено около 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.
В середине октября жители дома на Московском проспекте пожаловались на медленную работу по замене окон. Горожане заявили, якобы им так и не обозначили сроки ремонта. В мэрии ответили, что в квартирах, где требовалось закрыть контур, это сделали сразу же. Работы в каждой квартире ведут по индивидуальному графику в удобное для жителей время.
— Объем восстановительных работ составляет более 80 квартир. Подрядная организация прилагает максимальные усилия, чтобы завершить работы в максимально сжатые сроки, — ранее подчеркнули в городской администрации.