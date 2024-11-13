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В Вилейском районе при столкновении автомобилей погиб пассажир

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе в результате столкновения автомобилей погиб пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Авария произошла 12 ноября около 20:20 на 136-м км автодороги Р-63 Борисов-Вилейка-Ошмяны в Вилейском районе. 64-летний житель Вилейки на автомобиле Peugeot по предварительной информации не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Megane под управлением 48-летней жительницы Молодечно. В результате ДТП 35-летний пассажир автомобиля Peugeot от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а водитель с травмами госпитализирован.

Причины ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия, при этом постоянно контролировать дорожную ситуацию и выбирать безопасную скорость движения.