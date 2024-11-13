«На протяжении 6 месяцев находила желающих отдохнуть и подбирала им туры». В Минске директор турагентства обманула 50 человек и присвоила 40 000 рублей

В Минске директор турагентства присвоила 40 тысяч рублей 50 клиентов, обещая дешевые туры. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Директор турагентства присваивала деньги клиентов. Более 50 граждан остались без отдыха и денег», — сказано в сообщении.
Уточняется, что сотрудниками уголовного розыска Первомайского РУВД была задержана 34-летняя минчанка, являющаяся директором туристической фирмы. Установлено, что на протяжении 6 месяцев женщина находила желающих отдохнуть и подбирала им туры.
В милиции обратили внимание на то, что, получив предоплату или же полную стоимость, на отдых фигурантка отправляла не всех клиентов. Удалось установить, что цену на турпутевки женщина установила ниже рыночной для того, чтобы привлечь большее число заказчиков.
Фигурантка намеревалась перекрыть разницу за счет роста объемов продаж и увеличения прибыли компании, но задолженность перед клиентами стремительно росла, а туры некоторых из них оставались неоплаченными.
Сообщается, что увеличивалось и число тех, кто не смог улететь на отдых. Обманутые граждане стали обращаться в милицию.
«На сегодня известно о более чем 50 потерпевших в столице, сумма ущерба составляет не менее 40 тысяч рублей», — уточнили в ГУВД Мингорисполкома.
Отмечается, что было заведено уголовное дело за мошенничество.
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