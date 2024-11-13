Четверых продавцов из Хабаровска будут судить за продажу алкоголя детям

— На четверых продавцов составили административные материалы. Им грозит наказание в виде административного штрафа на сумму от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. Всего с начала года в Хабаровске сотрудники полиции составили 40 административных материалов. Они направлены в суды для принятия решения и привлечения нарушителей к ответственности, — рассказали в управлении МВД России по городу Хабаровску.