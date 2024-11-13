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В Екатеринбурге улицу Тверитина затопило кипятком

Коммунальная авария произошла на улице Тверитина в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге коммунальная авария произошла на улице Тверитина. Асфальт залило кипятком. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в ЕТК.

— По данному адресу зафиксирован выход воды на поверхность. Оперативная бригада ЕТК уже работает на месте, ремонтники проводят переключения, чтобы локализовать место повреждения и прекратить выход воды, — рассказали в компании.

На данный момент причина повреждения и сроки окончания ремонта неизвестны. Их можно будет установить после земляных работ.

Ранее в центре Верхотурья из-за коммунальной аварии без воды остались несколько домов. Как рассказали «КП-Екатеринбург» местные жители, авария произошла в среду, 6 ноября.

ЖКХ