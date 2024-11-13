Жительница Могилева проиграла в казино 37 000 рублей, которые взяла в долг

В сообщении говорится, что в ОВД Ленинского РУВД Могилева обратилось несколько жителей, обманутых знакомой. Женщина взяла в долг примерно 37 000 рублей, но не стала их отдавать. Удалось выяснить, что деньгами завладела 34-летняя могилевчанка. Своим знакомым она говорила, что планирует развивать собственный бизнес и для старта ей необходимы финансы.