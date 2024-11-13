Жительница Могилева проиграла в казино 37 000 рублей, которые взяла в долг. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
В сообщении говорится, что в ОВД Ленинского РУВД Могилева обратилось несколько жителей, обманутых знакомой. Женщина взяла в долг примерно 37 000 рублей, но не стала их отдавать. Удалось выяснить, что деньгами завладела 34-летняя могилевчанка. Своим знакомым она говорила, что планирует развивать собственный бизнес и для старта ей необходимы финансы.
«Она брала в долг, обещая вскоре вернуть, но на самом деле играла в азартные игры и в итоге все проиграла в казино», — отметили в ведомстве.
Также сказано, что в отношении жительницы Могилева заведено уголовное дело.
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